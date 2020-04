La chronique de Laurent Gerra du 17 avril 2020

et Jade

publié le 17/04/2020 à 09:47

Laurent Gerra a commencé la semaine par une imitation du professeur Didier Raoult. Il a imaginé un appel entre le médecin et la cellule de crise de l’Elysée.

- "Allez, c’est encore ce maudit téléphone. Cellule de crise d’Emmanuel Macron j’écoute."

- "Bonjour.".

- "Tiens, bonjour Patrick Sébastien, que me vaut l’honneur de votre appel ?"

- "Mais non, c’est pas Patrick Sébastien, c’est Didier Raoult".

- "Il faut dire que vous lui ressemblez beaucoup, même au téléphone."

Laurent Gerra a aussi tenté d’aider les chaînes de télévision, qui ne peuvent plus tourner leurs séries habituelles. Il a décidé de leur donner un coup de main en réinventant quelques séries cultes, en commençant par "Les Envahisseurs", devenus "Les Infectiologues". "Les Infectiologues… ces médecins étranges venus du fond de leur labo et qui se multiplient en période d’épidémie. Leur destination : les plateaux télé. Leur but : en faire leur univers."

L’humoriste a également imité le chanteur Jean-Baptiste Guéguan, connu pour imiter Johnny Hallyday. "On a tous des amis sosies vocaux, mais je vous assure c’est vraiment ma voix."