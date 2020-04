Le meilleur de Laurent Gerra avec François Bayrou et Chevallier et Laspalès

publié le 18/04/2020 à 08:36

Pour François Bayrou, cette période de confinement est source de tensions même au sein des foyers. Le maire de Pau n'est en effet pas très rassuré concernant les temps que vivent les Français : "Bonjour l'angoisse. Celle que vive tous les confinés car on a peur de se prendre une mandale de sa femme qui nous a sur le dos toute la journée. La moindre chaussette qui traîne ou le moindre tube de dentifrice non rebouché peut se solder par une scène d'une violence inouïe".

Après avoir relativisé les bienfaits de l'usage du masque, les autorités s'orientent vers l'obligation d'en porter alors que la France n'en est pas assez pourvue. Chevallier et Laspalès nous apporte donc leurs conseils pour s'en fabriquer nous-mêmes : "Sachez qu'en France, on a pas de masques mais on a des idées. Pour fabriquez votre masque vous-même, avez-vous un slip ?" demande Chevallier. Intrigué, Laspalès lui explique que oui, "comme tous les jours sous mon pantalon". Chevallier lui conseille alors de l'enfiler autour de sa tête et souligne que "c'est de la technique de pointe française".