La chronique de Laurent Gerra du 18 avril 2019

publié le 18/04/2019 à 10:10

La gauche avance divisée aux élections européennes. Il y aura au moins cinq listes. Parmi elles : celle de Raphaël Glucksmann et celle des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Mais le chef de file des Insoumis n'a "rien à voir avec ce bobo vendu à la solde du Macronisme !", "Glucksmann c’est Vincent Delerm qui ferait de la politique !", ajoute-il, furieux. Et l'essayiste de répliquer en chanson : "Mélenchon, il, est très méchant. Moi je suis bien, plus bienveillant.

Je suis pour l’accueil des migrants. Dans des lofts du 18ème arrondissement".



France Inter et Mediapart sauront ce vendredi s’ils sont condamnés pour diffamation dans l’affaire Denis Baupin. Mademoiselle Jade aimerait savoir si Dominique-Strauss Kahn estime que les deux médias diffament : "Dix femmes ? Où ça ? Je les vois pas, elles sont où ?!", demande l'économiste. Quant à la culpabilité les journalistes, l'ex-patron du FMI préfère laisser le tribunal "en juter".

Michelle Obama présentera ce soir son livre "Devenir", sous la forme d’une conférence à l’Accor Hôtel Arena. Patrick Bruel entend bien faire le show à la place de l'ex-première dame des États-Unis. Pour preuve, le chanteur livre une brillante imitation de Jade : "Bonjour monsieur Calvi !", mais celle-ci ne manque pas de lui rappeler que "la place est déjà prise !".

Patrick Sébastien, "fasciné par la fameuse équation d’Einstein : E = M suce, éh, éh !", reprend la mythique émission scientifique de Georges Folgoas : L’Avenir du futur pour parler des trous noirs. Christine Angot, Alain Finkielkraut et Michel Houellebecq participent au débat.