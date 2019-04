Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Lassalle et Benoit XVI

publié le 20/04/2019 à 09:20

Jean Lassalle annonce renoncer à se présenter aux Européennes, faute de financement. Et ce, malgré son bon entourage. Il s'est notamment entouré d'Edgard, son canard et attaché de presse, ainsi que Marguerite, sa vache et trésorière.



L'ex-pape démissionnaire Benoit XVI vient de publier un long réquisitoire sur l'effondrement moral que connaît l'Église catholique. L'ancien chef catholique n'est d'ailleurs pas très en phase avec les choix de son successeur, le pape François : "Depuis que tu as repris ma boite, c’est le bordel, François. Il y a des scandales qui éclatent tous les jours, je l'ai lu dans le Closer de ma femme (...) Ach ! Sheisse... Je savais bien qu'il ne fallait pas passer ma boîte à un méridional. J'aurais dû laisser les clés du Vatican à un de mes petits-fils".