La chronique de Laurent Gerra du 20 mars 2020

publié le 20/03/2020 à 10:15

"Peut-on rire du coronavirus ?", demande Mademoiselle Jade. Oui, c’est ce qu’on a fait depuis le début de la semaine, à commencer lundi 16 mars par le fait que les écoles ont fermé et que beaucoup de parents se sont mis à télétravailler en compagnie de leurs enfants.

Michel Chevallier, en expert, nous a tout expliqué : "Un enfant, comment ça marche ? À huit heures du matin, jusqu’ici, vous le laissiez à l’école, faisant mine d’être très malheureux pour ne pas le vexer, alors que votre tête, c’était la fête ! Avec le coronavirus, la fête va se transformer en cauchemar. Tandis que vous tenterez de travailler, l’enfant vous sollicitera pour jouer aux petites voitures ou à la poupée. Après quelques refus polis, il se mettra à hurler, vous contraignant à le coller devant les dessins animés !"

Jean-Pierre Raffarin s’est également exprimé sur le coronavirus : "Ni Hao ! J’ai suivi de près l’évolution du coronavirus en Chine et j’aimerai donner quelques conseils à vos auditeurs pour endiguer au plus l’épidémie. D’abord, on l’a dit, et redit : lavez-vous les mains régulièrement ! Limitez au maximum vos déplacements. En revanche, il est inutile de faire des stocks de papier toilette, c’est un coronavirus, pas une gastro-entérite !" avertit l’ex-Premier ministre.