La chronique de Laurent Gerra du lundi 16 mars 2020

publié le 16/03/2020 à 09:39

Voyons comment le couple Macron gère la situation depuis la cellule de crise de l’Élysée : "Emmanuel ! Emmanuel ! La France a peur et ce n’est pas René Gicquel qui te le dit, c’est ta petite femme. Il faut que tu prennes des mesures fortes Emmanuel, très fortes." Ce à quoi répond le Président : "Oh mais je n’ai pas le temps, il faut que j’établisse une stratégie pour le second tour". "Mais on s’en fiche du deuxième tour, il faut bloquer le pays et déclarer le couvre-feu !", lui lance Brigitte Macron.

Un coup de fil interrompt la conversation du couple présidentiel. "Ouais Brigiiitte, c’est Sibeth Ndiaye. Je passe un call pour connaître les éléments de langage que le boss a décidé pou la team LaREM pour les municipales dans les tours show du morning". Le Président répond, avant de raccrocher : "Écoutez Sibeth, je vous ai déjà demandé cent fois d’arrêter de me parler en anglais, je ne comprends rien à ce que vous baragouiner, au revoir !".