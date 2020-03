La chronique de Laurent Gerra du 18 mars 2020

publié le 18/03/2020 à 09:40

Après l'annonce du gouvernement, Enrico Macias est venu témoigner de la difficulté de cette période de confinement. Le chanteur l'avait déjà vécu quinze jours pour la varicelle de sa petite cousine : "C'était horrible comment on s'ennuyait ! Mémé Malika tellement qu'elle s'ennuyait, elle avait décidé de compter combien il y avait de grains de semoule dans un paquet d'un kilo, avant de préciser, "à chaque fois qu'elle s'endormait avant la fin, la tête dans le tas, fallait tout recommencer".

Mademoiselle Jade reçoit Bruno Lochet, qui a une femme plus que soucieuse de respecter le confinement : "Elle dit que pour être sur de pas se refiler le coronamachin on va pas mettre seulement un mètre de distance entre nous, mais on va mettre dix kilomètres" déclare l'acteur, avant de préciser, "puis elle m'a dit tu oublies mon numéro, tu ne m'appelle plus, tu ne m'appelles plus jamais qu'elle a ajouté".

Un dernier invité surprise fait son entrée, Piotr Pavlenski, l'activiste russe au coeur du scandale Benjamin Griveaux, qui annonce en direct avoir d'autres informations... "J'ai aussi vidéo cochonne envoyé par François Bayrou à Aya Nakamura" s'exclame l'artiste contemporain avant de poursuivre : "j'ai gros gros dossier, j'ai Franck Riester qui tousse dans assiette Nicole Belloubet".