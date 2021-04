La chronique de Laurent Gerra du 1er avril 2021

publié le 01/04/2021 à 10:25

Hier soir, le président de la République s'est adressé aux Français pour annoncer les nouvelles consignes sanitaires. Les époux Macron ont ensuite commenté l'intervention du président. "Alors Brigitte, j'ai été bon, tu as vu, je n'ai pas crié, je n'ai pas imité le général De Gaulle", ce à quoi Brigitte Macron répond à son époux "oui ce n'était pas trop mal, mais il faut que tu arrêtes de te frotter les mains comme François Mitterand. Puis tu sais, ces mesures sur l'école m'ont fendu le coeur. Comment on se serait connus si les écoles avaient été fermées à l'époque ?".

Le téléphone sonne. Plusieurs personnalités réagissent à l'intervention d'Emmanuel Macron en appelant la première dame de France. "J’ai écouté Emmanuel hier soir et je voulais le remercier d’avoir annoncé qu’à partir de la mi-mai les pétasses allaient rouvrir" confie Dominique Strauss-Kahn à Brigitte Macron, ce à quoi elle répond : "Gros dégoûtant ! Ce ne sont pas les pétasses, ce sont les terrasses !"



"Allô, Brigitte ? C’est Line Renaud. Dites, je viens de regarder le Macronthon. Le p’tit a été bon mais il a beaucoup parlé des fermetures des cols et ça m’inquiète". "Ah bon, et qu’est-ce qui vous inquiète avec l’école ?", répond Brigitte. Pour Line Renaud "C’est les cols du fémur, il ne faut pas les fermer, à nos âges, on peut en avoir besoin."