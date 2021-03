La chronique de Laurent Gerra du 31 mars 2021

publié le 31/03/2021 à 09:43

Dans sa chronique du 31 mars 2021, Laurent Gerra parle du syndicat Unef, dans la tourmente pour ses réunions dont les Blancs sont exclus et dont Marine Le Pen a été la première à dénoncer le racisme.

"En tant que citoyenne du monde, je ne peux pas laisser passer ça", démarre Laurent Gerra-Marine Le Pen avant de poursuivre : "Ces réunions me dérangent, car, en tant que citoyenne du monde, tous les humains sont mes frères. Et en tant que femme blanche je n'ai pas envie d'être séparée de mes frères, les renois et les rebeus".

Dans la suite de sa chronique sur les tensions entre la France et la Chine, Laurent Gerra imite Jean-Pierre Raffarin, le représentant officiel de la France en Chine. "Rien ne va plus entre nous et le vénérable guide de l'Orient Rouge, j'ai nommé notre ami Xi Jinping", démarre Jean-Pierre Raffarin. "Comme c'est un torchon chinois qui ne supporte pas la chaleur, cela émet des vapeurs extrêmement corrosives pour l'amitié franco-chinoise, dont je suis le gardien éternel", poursuit-il.