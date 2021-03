La chronique de Laurent Gerra du 30 mars 2021

publié le 30/03/2021 à 09:54

Ce mardi 30 mars, Laurent Gerra a imité le Premier ministre Jean Castex pendant une conférence de presse. Il a alors répondu aux questions des journalistes, imités par Jade. La première question concerne l'état de santé de Roselyne Bachelot : "Rassurez-vous, elle va très bien. Et comme elle me l'a dit elle-même aujourd'hui : 'Je préfère encore être à l'hosto qu'aux César. On est mieux accueilli'".

Laurent Gerra -Jean Castex a ensuite répondu à une question concernant l'Unef où "le variant islamo-gauchiste semble avoir pris le pas sur le variant trotskiste, mais la dissolution, n'est pas une solution".

Dans la suite de l'émission, le lieutenant Colombo enquête sur le vaccin AstraZeneca, même si Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca continue de répéter que tous les contrats ont été respectés. "C'est très simple : nous n'avons plus de colle pour les étiquettes", rétorque Laurent Gerra-Pascal Soriot au lieutenant.