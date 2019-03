Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Luc Mélenchon et Philippe de Villiers

et Jade

publié le 10/03/2019 à 10:10

"Convoqué par la Justice au sujet des perquisitions mouvementées à son domicile et du siège de son parti, Jean-Luc Mélenchon a estimé que le gouvernement veut lui pourrir la vie. Bonjour monsieur Mélenchon", lance Mlle Jade. "Eh ben voilà ! J’accepte votre invitation, je viens tranquillement, en ami avec du tapioca du Venezuela et qui c’est qu’on agresse encore ? C’est bibi !", estime Jean-Luc Mélenchon imité par Laurent Gerra.



"Les gens en ont marre de vos méthodes ! Les gens, ce qu’ils veulent c’est du tapioca tous les jours ! Au Venezuela, tout le monde a du tapioca !", a tancé le leader de la France insoumise. "Bon, puisque vous préférez parler du Venezuela, vous avez récemment renouvelé vos encouragements à son Président", relance Mlle Jade.

"Mais qu’est-ce que vous m’emmerdez encore avec mes dents ? Evidemment que je soutiens Nicolasse Maduro, vous voudriez pas que je soutienne Nicolasse de Tavernost. D'ailleurs, je remarque qu’il est pas là le star de M6, il roupille et il fait travailler ses larbins ! Et François Lenglet ? Il fricote toujours avec le Medef ?", lâche Jean-Luc Mélenchon.

Philippe de Villiers sort un livre

"Habitué des succès de librairie, Philippe de Villiers publie cette semaine son nouveau livre intitulé J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, une enquête censée révéler les arcanes de l’Europe. Bonjour, Philippe de Villiers...", accueille Mlle Jade.



"Ohé du poncho ! Je vois à ton sourire goguenard de rigoleuse écervelée que mon enquête choc sur l’Europe t’amuse ! Tu riras moins quand tu m’auras lu ! Devant les turpitudes de la CIA, les agents russes, les dollars et les combines de 'Massetrique', on ne peut que dégainer sa rapière !", prévient Philippe de Villiers, imité par Laurent Gerra.