Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Sabatier et François Hollande

publié le 16/02/2019 à 08:53

La prolifération de rats dans la capitale, qui inquiète les autorités sanitaires, pourrait coûter sa réélection à Anne Hidalgo. Bertrand Delanoë, le prédécesseur de la maire de Paris, lui donne quelques conseils pour éradiquer les rongeurs. "Il faut mettre des tapettes. Avec, pour les appâter, un p'tit morceau de gruyère Suisse au lait de vache "meuh"".



Patrick Sabatier a fait son grand retour à la télévision sur C8. Vendredi, il sera aux commandes de l'émission Vendredi vérité : 60 minutes chrono, inspirée du mythique Jeu de la vérité et produite par Cyril Hanouna. François Hollande est l'un des premiers à "jurer de dire toute la vérité et rien que la vérité" à l'animateur aux "dents bien blanches", qui "plaît aux ménagères de moins de 50 ans, nées entre 1912 et 1927". L'ex-président compte-il se présenter à la présidentielle de 2022 ? Réponse laborieuse : "Je... hein... En fait... Je... Alors bien-sûr que... hein ? En même temps... Joker !".