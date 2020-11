La chronique de Laurent Gerra du 17 novembre 2020

publié le 17/11/2020 à 09:37

Avant l'annonce d'un deuxième confinement par Emmanuel Macron, François Bayrou avait expliqué qu'un reconfinement n'était pas envisageable. Désormais, il préfère ne plus prendre position : "On se met bien au centre, en boule, dans la position du Modem et on attend que ça passe".

Pendant ce temps, Netflix propose une rétrospective de Jean-Paul Belmondo. Ses conseils à Richard Anconina dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch sont encore d'actualité, et pourraient s'appliquer à Jean Castex : "Dans 6 mois, tu vas devenir Premier ministre. Alors déjà tu vas changer de costard parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout".

Enfin, Olivier Véran a réagi à la possible vague de suicides en conséquence du nouveau confinement. "Je suis au courant, rassure-t-il, et j’ai donc décidé de placer les cordes et les fours à gaz dans la liste des produits non-essentiels".