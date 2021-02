Le meilleur de Laurent Gerra avec Laurent Ruquier

publié le 13/02/2021 à 09:30

Dans la nouvelle émission de Laurent Ruquier du samedi soir On est en direct, on aborde les questions d’actualité et sont reçues les personnalités du moment.

Et lorsqu'on demande la différence entre On est en direct et On n'est pas couché, Laurent Ruquier nous répond que "dans On est en direct, je suis déguisé en grand reporter comme Ernest Hemingway mais sans la pipe et j’interroge les invités comme Lary King mais sans les bretelles et le dentier".

Avec la bande à Ruquier on va lancer une émission en podcast spécial pandémie qui va s'appeler petite bête. Une petite bête qui n'a pas besoin de piqûre parce qu'elle est déjà complètement piquée, Arielle Dombasle, une petite bête qui en a une grosse, Jean-Marie Bigard, une petite bête qui répète tout ce qu'on lui dit pour tirer à la ligne, Murielle Robin.