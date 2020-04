La chronique de Laurent Gerra du 16 avril 2020

publié le 16/04/2020 à 10:58

Anne Hidalgo a annoncé que des personnalités allaient téléphoner à des personnes âgées isolées en cette période de confinement. Parmi elles, Julien Lepers qui appelle Germaine, habitante de la Creuse : "Et oui Germaine, top, je suis un animateur de télévision, mais avant cela j'ai écrit le tube de Herbert Léonard Pour le plaisir, je porte des chemises saumons avec des costumes crèmes et des cravates roses. J'ai présenté pendant des années sur France 3 puis Fr 3 puis France 3, le jeu le plus populaire du petit écran (...) Johnny a été l'idole des jeunes, moi je suis l'idole des vieux, je suis je suis ?"

Alain Souchon appelle quant à lui un "petit vieux" qu'il connait bien. "Bonjour Patrick Bruel c'est Alain Souchon, je me suis inscrit pour appeler les séniors (...) tu as quand même 60 ans, c'est l'âge du Scrabble, des cheveux qui tombent, de la tisane à la bergamote". Patrick Bruel qui ne s'est jamais senti aussi jeune qu'en cette période de confinement a refait une version jeune des Amants de Saint-Jean : "Je sais pourquoi elle est allée twerker à Saint-Jean, discothèque, et quand ce gars l'a galochée, elle frissonnait".

L'ancien Président de la République Valéry Giscard d'Estaing qui n'est pas vraiment fan de cette initiative de la mairie de Paris, nous raconte sa routine confinement : "Tout d'abord j'envoie balader ceux qui me rabâchent de prendre soin de moi, je t'en foutrais des 'prends soin de toi', prends soin de toi, toi même !", s'agace l'ancien chef de l'État. "Je bloque aussi ceux qui nous emm*rde avec leur journal de confinement et leurs recettes de ratatouilles".