La chronique de Laurent Gerra du 15 avril 2020

publié le 15/04/2020 à 10:51

Le confinement instauré dans le pays depuis plus d'un mois commence à poser problème aux chaînes de télévision qui ne peuvent plus tourner les séries préférées des Français. Pour y remédier, elles ont donc de plus en plus recours aux rediffusions et ce mercredi 15 avril, mademoiselle Jade et Laurent Gerra réinventent quelques séries cultes.

Par exemple, Les envahisseurs deviennent désormais Les infectiologues : "Ces médecins étranges venus du fond de leur labo se multiplient en cette période d'épidémie. Leur destination ? Les plateaux télé. Leur but ? En faire leur univers."

La version coronavirus de la série Amicalement vôtre se joue toujours avec Roger Moore et Tony Curtis. "Oh ma Majesté, mais qu'il est beau ce masque ! C'est en quoi ?", se demande le premier nommé avant que le second ne lui réponde : "Sache pour ta gouverne Daniel que c'est un Hermès, un très joli masque en poils de chameau". Il ajoute ensuite : "Et ceci, c'est du gel hydroalcoolique au vinaigre frelaté. J'en ai trouvé une caisse chez cette jolie nature en patte que j'ai raccompagné hier soir".

Le commissaire Maigret, immortalisé par Jean Richard, fait partie des autres héros cultes à reprendre du service : "Bonsoir chère petite madame", se présente-t-il à mademoiselle Jade avant de la mettre en garde : "Arrêtez vos sarcasmes, je vous suspecte de faire vos courses six fois par jour et d'enfumer les forces de l'ordre avec vos attestations de sortie".