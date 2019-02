La chronique de Laurent Gerra du 15 février 2019

publié le 15/02/2019 à 11:50

Fleurs, bouquets, plantes, que faire de toute la verdure reçue pour la Saint-Valentin ? Stéphane Marie de Silence ça pousse !, nous éclaire pour recycler "tous ces gros bulbes solitaires et toutes ces mottes abandonnées". Une seule solution pour l'expert : "rem-po-ter !".



À l'Élysée, Emmanuel Macron a fait les choses en grand pour son épouse Brigitte. Au menu d'hier soir, "des nuggets de poisson façon fish and chips et une glace aux smarthies"., le tout accompagné de Red Bull, "parce que j'aime pas le champagne, ça fait roter", ajoute le président.

La correspondance de François Mitterrand et de sa maîtresse Anne Pingeot n'en finit pas de se dévoiler. Dans une lettre inédite de février 1992, le président socialiste est en proie au désespoir : "Voilà encore une Saint-Valentin que j'ai dû passer loin de toi. Raison d'État oblige, car ces chiens de journalistes nous guettent et il faut toujours faire semblant, si je veux me représenter pour mon troisième septennat". Une triste soirée passée loin de "l'unique amour de tonton Mitterrand".