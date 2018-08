publié le 29/08/2018 à 09:49

Après la démission fracassante du gouvernement de Nicolas Hulot, la question que tout le monde se pose est : qui va le remplacer ? "Bonjour, bonjour ! Alors, alors, il manque Hulot, eh bien me voilà !", lance Stéphane Marie, imité par Laurent Gerra.



Quand Mademoiselle Jade demande la raison de sa venue à l'animateur de télévision spécialisé dans le jardinage, celui-ci répond : "Je postule, je postule, je postule !". Celui qui présente toujours l'émission Silence ça pousse ! sur France 5 affirme qu'il peut "très bien être ministre de l'Écologie".

Il poursuit : "Je rebaptiserai mon ministère du Rempotage, du Binage et de la Végétalisation. On va végétaliser, y compris dans les ministères : on va arroser toutes les plantes vertes du gouvernement". Et de citer Marlène Schiappa, Brune Poirson, Agnès Buzyn et "surtout" Nicole Belloubet, "toute desséchée à cause des chaleurs de l'été".

Son gros dossier ? "Refaire la flore du Collomb". Stéphane Marie, toujours imité par l'humoriste, conclut : "En temps que spécialiste de la culture, la prochaine qu'on va dépoter au gouvernement, c'est Françoise Nyssen".