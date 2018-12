La chronique de Laurent Gerra du 12 décembre 2018

publié le 12/12/2018 à 10:01

Dans Les grosses têtes, Philippe Manoeuvre a raconté avoir eu une prise de bec, ici même à RTL, avec Patrick Bruel, le chanteur reprochant au critique rock de n’être jamais venu à l’un de ses concerts. Un accrochage qui a eu lieu à l’abri des regards, dans une loge, mais un discret micro a capté ce moment.



"J’te préviens, Philippe, j’vais… j’vais pousser un cri… un cri de colère… aaaaaarrrrgh !" a lancé Patrick Bruel. "Waouh ! On m’avait pas vriller le tympan comme ça depuis que David Ellefeson, le mythique bassiste de Megadeth, s’est coincé un poil dans sa guitare en 1985 sur l’enregistrement de l’album Killing is my business dans les légendaires studios du label Combat Records !" lui a répondu Manoeuvre.

Fanny Ardant est à l’affiche du film de Diane Kurys Ma mère est folle, aux côtés du chanteur Vianney et aussi sur scène où elle reprend « Hiroshima mon amour » de Margueritte Duras. "Mais oui, tu sais, je l’aime bien Vianney. Lui aussi, il a une grande bouche, comme moi. Et moi, je suis sa mère. Elle est un peu dérangeait mais complètement sublime, forcément. Mais tu sais, je regrette qu’il n’aient pas pris Catherine Deneuve pour faire l’arrière grand-mère de Vianney. Catherine et moi, on s’adore. Pour Noël, chaque année, je lui offre une canne à Catherine." raconte l'actrice.

L’élection de Miss France aura lieu samedi 15 décembre et la composition du jury vient d’être dévoilée. Inspiré par le mouvement MeToo, ce sera un jury 100% féminin, et c’est une première. Voilà qui fait réagir nos amis les Deschiens. "36 15 code qui n’en veut… Qui n’en veut être jury de Miss France. Et je suis avec mon gars Bruno Lochet." lance François Morel

"Bah ouais. Passeque moi j’aime bien regarder les demoiselles en maillot de bain." répond Lochet.