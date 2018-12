La chronique de Laurent Gerra du 10 décembre 2018

publié le 10/12/2018 à 09:58

De nouveaux affrontements entre les gilets jaunes et la police ont eu lieu samedi à Paris, rappelle Mademoiselle Jade. Voyons comment cette journée a été vécue depuis la cellule de crise de l’Élysée. "Emmanuel ! Arrête de jouer aux vidéos !" s'exclame Brigitte Macron. "Mais euh c’est pas un jeu vidéo, c’est BFM TV ! Je regarde la police mettre la pâtée aux gilets jaunes !" lui répond alors le président.



"Justement, c’est intolérable, il faut que tu fasses quelque chose ! L’avenue Montaigne est bloquée, et j’avais prévu d’aller faire du shopping chez Dior et Gucci. Je n’ai plus rien à me mettre !" rétorque la première dame.

La ville de Bordeaux a été le théâtre d'importantes violences en marge des manifestations. "T’as pas entendu l’un des leaders des gilets jaunes ? Il veut un homme fort pour gouverner la France. Un homme taillé en force, droit dans ses bottes, pas bleu bite pour un sou et qui ne sourit que quand il se coince une couille dans son FAMAS, c’est tout moi." a déclaré Alain Juppé.

"Montjoie ! Saint-Denis ! Sus à l’imposteur ! Je demande instamment au seigneur de Bordeaux de faire allégeance à son roi : Philippe Le Jolis de Villiers, que les sans culottes à gilet jaunes réclament de toutes leur force !" s'est de son côté exprimé Philippe De Villiers.



Le ministre de l’intérieur Christophe Castaner a procédé samedi dernier à une mobilisation sans précédent des forces de l’ordre, notamment dans la capitale où une brigade d’élite est arrivée tout spécialement de Saint-Tropez.



"Garde à vous, Messieurs ! Notre ministre, Christophe Castaner, compte sur nous pour donner un coup de mains à nos collègues parisiens qui sont débordés face aux casseurs. Il s’agit d’ouvrir l’oeil." a déclaré Michel Galabru, alias l'adjudant Jerôme Gerber dans Le Gendarme de Saint-Tropez.