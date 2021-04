La chronique de Laurent Gerra du jeudi 8 avril 2021

publié le 08/04/2021 à 10:50

Pour une brève page musicale, le chanteur Francis Cabrel est passé jeudi par le studio RTL pour évoquer l'opération "Les beaux jeudis d’Astaffort". En quoi consiste cette opération ?

"Tous les jeudis, explique-t-il, je présente un artiste qui chante trois chansons sur la scène de la Music’Halle d’Astaffort. Un mini-concert qui est retransmis en livestream sur les réseaux sociaux grâce une nouvelle invention révolutionnaire qui s’appelle : "internet". Grace à "internet", tu peux jouer de la musique à Astaffort et la diffuser partout sur les ordinateurs du Lot-et-Garonne, de Montauban à Villeneuve-sur-Lot en passant par Mont-de-Marsan, Casteljaloux et Marmande."

Plus loin que le Lot-et-Garonne, on peut assister à ces livestreams partout en France, et même partout dans le monde !

"Ah bon ?, s'interroge le chanteur. Mais je n’ai pas envie que le monde entier découvre Astaffort ! Sinon les touristes vont nous envahir et on ne sera jamais plus jamais seul sur les chemins bordés de cailloux qui roulent sous la semelle de la botte en cuir de la vache qui broute l’herbe qui pousse sous le soleil du Lot-et-Garonne. Maudit internet !".