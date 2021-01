La chronique de Laurent Gerra du 11 janvier 2021

publié le 11/01/2021 à 10:55

Après un temps de retard au démarrage, la France semble enfin avoir mis au point sa stratégie vaccinale contre la Covid-19. Olivier Véran, le ministre de la Santé est avec nous pour en parler : "En effet il s’agit d’une stratégie en trois étapes. Étape 1 : nouveau report de l’ouverture des restaurants. Étape 2 : vague de suicides chez les restaurateurs. Étape 3 : récupération de leurs congélateurs pour stocker les vaccins", indique-t-il avant d'ajouter : "Si ça ne suffit pas, nous réquisitionnerons les Picard Surgelés. Comme vous le voyez, mon plan est imparable".

Une stratégie de vaccination qui est encore très critiquée en France. Notre pays, en nombre de personnes vaccinées, reste très en retard sur ses voisins européens. Alors, on a imaginé l’Eurovision des vaccins, animé par les papes du divertissement, les regrettés Guy Lux et Léon Zitrone. "On croit très fort au candidat français, Olivier Véran. Il a un CV de médecin, mon vieux, qu’est plus long que la liste de courses de ma femme. D’ailleurs je profite du direct pour faire passer un message : Paulette, je ramène à bouffer ce soir, j’ai mis des petits fours qui trainaient dans un pochon et j’ai piqué une bouteille de mousseux, on va se faire une petite bombe à la maison, alors fais péter les bigoudis", lance Guy Lux.

Aux États-Unis, les images du Capitole pris d’assaut par des supporters de Donald Trump ont stupéfait le monde entier, comme en témoigne notre spécialiste des USA, John Rambo : "Tu imagines quand même pas que Donald va laisser le vieux Joe lui piquer son bureau ovale et ses clubs de golf sans se défendre", commence-t-il, avant d'ajouter "Avec mon pote Jake le bison, on va aller trouver le vieux Joe et lui conseiller de se rendre sans faire d’histoires dans un Ehpad de Floride. Et s’il nous demande 'où est votre ordre de mission ?', on lui répondra 'Dans ton cul'".