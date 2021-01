Le meilleur de Laurent Gerra avec Benjamin Castaldi et Didier Raoult

Benjamin Castaldi confie que pendant les fêtes il a mangé de tout : "Comme j'aime, j'ai pris 13 kilos, les féculents, les graisses, le foie gras ça marche vraiment. Mais mon partenaire minceur n'est pas très content, j'ai perdu 500.000 boules et ça j'aime pas ça".

La campagne de vaccination contre la Covid-19 suit son cours. Pour en parler, le sosie officiel de Patrick Sébastien en région PACA, Didier Raoult, est avec nous sur RLT. Et quand Mademoiselle Jade lui demande s'il compte se faire vacciner, la réponse est sans appel : "Moi, me faire vacciner ? Mais tu es fada ! J’ai pas envie que Big Pharma m’injecte des micro-puces électroniques pour me contrôler le cerveau par satellite depuis Bruxelles".

Campant sur ses positions, le Professeur réitère : "Ça guérit tout la chloroquine ! La Covid-19, le cancer, les hémorroïdes, les cors aux pieds : tout ! J’en ai prescrit à Yves Calvi pour soigner la crise de foie qu’il a eu à Noël après son troisième magnum de Côte-de-Nuit, et regardez-le, il se porte comme un charme !", souligne Didier Raoult.