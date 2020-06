La chronique de Laurent Gerra du 10 juin 2020

publié le 10/06/2020 à 10:22

Les rumeurs d'un remaniement gouvernemental sont de plus en plus persistantes. Emmanuel Macron songerait même à se séparer d'Édouard Philippe pour un nouveau Premier ministre. François Bayrou pense être le candidat idéal pour prendre sa place : "La solution serait un homme d'envergure international, qui ne soit ni trop à droite, ni trop à gauche (...) mais qu'il ne compte pas sur moi, la France est dans une situation trop grave pour que j'abandonne ma ville de Pau".

Alors que le Président rêve d'unité nationale et pense au remaniement, on a appris que le Premier ministre Édouard Philippe avait discrètement déjeuné avec l'ancien Président Nicolas Sarkozy : "Y'a quelqu'un qui m'a dit que l'on m'aimait encore, c'est le sondage qui m'a dit que l'on m'aimait encore, serait-ce possible alors ?". Et lors du dressage de la table une précision s'est imposée : "Le couteau en politique, c'est dans le dos de ses amis qu'on le met ma Carlita".

Cette semaine est marquée par le retour de Jean-Pierre Pernaut, qui reprend les rennes du journal de 13h. Son retour s'accompagne de celui d'"SOS villages", qui consiste a relancer les commerces en zone rurale : "Direction Saint-Erythème-le-fessier, une petite station thermale spécialisée dans les maladies de peau, où le cabinet de grattage risque de fermer, un service pourtant fort apprécié des curistes. On recherche donc un gratteur ou une gratteuse pour reprendre le cabinet".