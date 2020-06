Le meilleur de Laurent Gerra avec François Bayrou et Dominique Strauss-Kahn

publié le 07/06/2020 à 09:41

Dans la perspective du second tour des élections municipales, avec la crainte de nouvelles contaminations, François Bayrou souhaite expérimenter chez lui à Pau le vote sur internet. "Je suis le Bill Gates du Béarn, le Marcel Zuckerberg (…) Ma grosse tête est encore plus forte que la box Frite".

Autre sujet lié à l'épidémie de coronavirus, la crise économique qui devrait perdurer dans les prochains mois. Dominique Strauss-Kahn a donné son analyse. "Bruno The Mother, ou Le Maire, m’a appelé et je lui ai dit 'The situation is very serious', la situation est grave (…).

"Pour lutter contre le chômage je propose une embauche massive de stagiaires. Des blondes, des brunes, mais également des stagiaires rousses et pourquoi pas des stagiaires pompistes en salopette et des stagiaires sévères qui donnent des coups de baguette", a fait savoir l'ancien patron du FMI.