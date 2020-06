La chronique de Laurent Gerra du 8 juin 2020

publié le 08/06/2020 à 10:19

Jean-Marie Bigard joint par erreur par un membre de l’exécutif : "Tu la connais l’histoire du Français, de l’Amerloque et du Belge qui vont aux putes ? Écoute parce que sinon, je me présenterai à la présidentielle et j’utiliserai pas de vaseline si tu vois ce que je veux dire ! Tu demanderas à Manu si l'application StopCovid, elle marche toujours aussi bien si on se la met dans le cul !"

John Rambo s'est exprimé sur la situation actuelle en France où certains dénoncent un racisme d’État se rapprochant de la problématique actuelle aux États-Unis : "Vous êtes marrants les grenouilles à toujours vouloir me copier sauf que vous savez pas faire. Nous, on a Spielberg, vous, vous avez Christophe Honoré. Nous, on a 2.000 morts par an suite à une intervention policière, vous, vous en avez 15. Vous arrivez pas à faire les choses en grand."

Didier Raoult a exprimé sa joie à l'annonce du mea culpa présenté sur l’étude publiée dans The Lancet : "Salut peuchère ! Un peu que ça me fait plaisir le démenti du Lancet parce que tu sais, sous la blouse blanche qui bidouille des microscopes, il y a un leader charismatique qui se bat contre l’oligarchie et cette étude, ce n’est pas seulement moi qu’elle salissait, c’est aussi le petit peuple révolté qui marche derrière moi pour renverser la table".