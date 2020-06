La chronique de Laurent Gerra du 9 juin 2020

publié le 09/06/2020 à 10:10

Après son intervention sur RTL, Philippe de Villiers a souhaité rester plus longtemps près d'Yves Calvi. Il en a profité pour parler de son dernier livre : "Je publie Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au nouveau monde, ça en jète hein?" Un livre écrit pendant le confinement, "entre deux pigeons voyageurs envoyés au prince Macron pour la réouverture du Puy-du-Fou".

Michel Chevalet est ensuite venu présenter l'application StopCovid. "Il s'agit d'être alerté par son téléphone si on a croisé des personnes porteuses du coronavirus", explique-t-il, avant de recevoir un message : "Salut savanfou73, j'ai bien aimé notre soirée d'hier. Kikou love, Sandrine". On dirait un message de site de rencontre. "C'est pareil car cela vous rappelle avec qui vous avez passé la soirée de la veille, donc si vous avez des symptômes vous pouvez informer la personne et stopper la contagion."