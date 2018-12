publié le 06/12/2018 à 10:39

En cette période de fracture entre l'exécutif et les habitants de la France dite "périphérique", Ugolin, imité par Laurent Gerra, voudrait aider celui que tout le monde accuse : le président de la République. Il parle alors de son plan à César, dit le Papet, de monter à la capitale. "À la capitale, tu as dit ?", s'étonne le Papet, lui aussi imité par l'humoriste. "Tu as perdu la raison, Galinette ? Tu risques de te faire gazer par les perdreaux, tu auras les yeux qui piquent et le nez qui coule. Si c'est pas les mauvais garçons de la banlieue qui te cassent la figure... Si tu veux vraiment l'aider, ton Macron, tu déclares ta récolte d’oseille à Pique-Bouffigue, le percepteur d'Aubagne. Mais tu vas le regretter, Ugolin. C'est un vorace..."



Depuis quelques mois, la RATP utilise des voix d'enfants pour ses messages de prévention dans le métro parisien afin d'attirer davantage l'attention des passagers. C'est le cas par exemple de Giulia Sarkozy, imitée par Laurent Gerra. "Vous voulez savoir pourquoi le trafic est interrompu sur la ligne 13 ? Eh ben j'vais vous l'dire : c'est parce que les feignants de la CGT, ils font rien qu'à faire grève. Mais j'suis pas là pour dire du mal...". De même, le petit Timéo Bayrou, lui aussi imité par l'humoriste : "Hop hop hop... La descente de la rame ne se fera ni par la gauche ni par la droite, mais bien au centre."

Vendredi 7 décembre, TF1 diffusera en direct la finale de la cinquième saison de "The Voice Kids", le télé-crochet réservé aux plus jeunes. Mais Valéry Giscard d'Estaing, lui, regrette qu'il n'existe pas de "The Voice Vieux", destiné aux seniors. Pour lui, ces enfants chanteurs, "avec leur voix de canard qui a pas mué et leur vibrato à l'américaine, y nous bousillent nos prothèses Audika. Vous savez combien ça coûte, hein ? C'est pour cela que j'ai décidé de lancer un nouveau groupe 'Les Senior United'".