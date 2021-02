La chronique de Laurent Gerra du 5 février 2021

publié le 05/02/2021 à 09:48

Même quand l'actualité est morose, Jean-Pierre Pernaut trouve toujours un sujet pour nous remonter le moral. "Dans le Cantal, aussi, des records on été battus puisqu'il n'avait pas fait aussi froid depuis... l'hiver dernier." L'équipe du journaliste s'est donc rendue au local cantonal de la DDE de Chaudelance sur Biroute pour voir comment on s'est préparé à l'hiver là-bas.

"Oh bah c'est qu'il fait sacrément froid. On a eu des -6, -15 quand même. Supportait pas le froid le chasse-neige. Une belle machine hein, elle est tombée en panne en octobre", explique un habitant.

"Il est cassé, il bouge plus, pas un centimètre. Il peut plus bouger le chasse-neige, il est cassé, il est cassé", ajoute son compère : "Pas de sel non, même pas une petite salière non, pas de sel, du sel on n'en a pas."

"On a voulu en commander cet automne, mais à Saint-Flour ils nous ont dit qu'il était trop cher et qu'il fallait attendre. En automne, j'ai envoyé un bon de commande en six exemplaires à Saint-Flour, mais il s'est perdu, alors du sel on n'en a pas", explique le premier.

Avant de conclure : "Les routes elles sont pas salées, alors elles sont bloquées. On a bien passé une commande en urgence, on devait être livré par le train, mais ça fait une semaine que les trains sont bloqués. Mais faut pas vous inquiéter, si on reçoit les pièces et le sel au printemps, normalement pour l'hiver prochain on sera paré !".