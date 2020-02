Nouvelle vidéo choc de L214 : Louis Schweitzer fait part de son "dégoût"

publié le 20/02/2020 à 09:03

L214 a encore sévit. L'association luttant contre la maltraitance animal a diffusé une nouvelle vidéo choc démontrant les conditions désastreuses dans lesquelles des veaux sont abattus dans l'abattoir de Sobeval en Dordogne. Ce qui inspire de "l’inquiétude" et du "dégoût" à Louis Schweitzer, président de la Fondation Droit Animal et auteur du livre Faut-il arrêter de manger de la viande ? (Éd. Pour les Nuls).

L'ancien PDG de Renault cite ensuite son grand oncle Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952 : "Les conditions d'abattage ne sont pas le reflet de l'inconscience des gens, c'est le reflet de l'exigence économique et de la pression qu'ils subissent," explique-t-il. Pour Louis Schweitzer, les vidéos en abattoir sont nécessaires, "à la fois pour améliorer les conditions de vie des animaux et les conditions de vie des gens".

Spécialiste du bien-être animal, le président de Droit Animal, au même titre que L214, demande "à ce que tous les animaux soient étourdis," déclare-t-il. Mais également que tous les animaux soient abattus, de façon rituelle ou pas, de manière à ce qu'ils meurent "sans stress et sans souffrance inutile".

Les surveillances et contrôles actuels "sont insuffisants et à renforcer", préconise Louis Schweitzer. "Il faut des conditions de vie qui permettent de traiter les animaux de façon humaine," ajoute-t-il. Et étendre les caméras de vidéosurveillance est un bon moyen pour faire appliquer cette règle et la contrôler.