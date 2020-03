Dordogne : la réouverture de l'abattoir Sobeval écœure L214

et AFP

Reprise d'activité partielle, sur fond de polémique. L'abattoir de veaux Sobeval, situé en Dordogne et dénoncé dans une vidéo par l'association de défense des animaux L214, a repris partiellement son activité après avoir été suspendu le 28 février, après l'annonce du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume sur RTL.

"J'annonce non pas sa fermeture, mais la suspension de cet abattoir, avait annoncé Didier Guillaume. Dès que des mesures correctives seront proposées par ses gestionnaires, cet abattoir pourra reprendre son fonctionnement."

L'inspection "conditionnait notamment la reprise de l’abattage à la révision" de différentes procédures dénoncées et à "la formation des personnels habilités au respect de ces nouveaux modes opératoires", comme le rappelle La Dépêche.

Six jours pour s'améliorer

L'association L214 critique la réouverture, six jours après suspension, de l'établissement qui a objectivement eu peu de temps pour changer ses procédures et former son personnel. "Quelques jours à peine après sa suspension d’agrément, l’abattoir Sobeval reprend son activité ce mercredi sur décision de la préfecture de Dordogne" regrette l'association.

Elle ajoute : "Une tonne de fumier devant la préfecture aura suffi à provoquer la réouverture d'un abattoir fermé vendredi dernier", en référence à la manifestation des syndicats d'agriculteurs en soutien à l'abattoir.

"En trois jours, il est impossible d’avoir pallié (les) défauts de structure et de formation du personnel au sein de cet abattoir. Il est scandaleux que la pression des syndicats et autres intérêts économiques privés passe avant le simple respect d’une réglementation qui pose des limites – pourtant minimales – aux souffrances endurées par les animaux" déplore Brigitte Gothière, porte-parole l'association dans un courriel à l'AFP.

La préfecture, elle, explique que ses services ont donné une "évaluation favorable" aux "propositions d'amélioration du dispositif de maîtrise des conditions de l'abattage" au sein de l'entreprise. Une nouvelle évaluation aura lieu dans deux semaines, si toutes les garanties sont apportées, la suspension sera complètement levée.