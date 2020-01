Animaux de compagnie : pourquoi leur mort nous fait si mal ?

publié le 22/01/2020 à 05:55

Les animaux de compagnie partagent notre un bout de notre vie et sont même parfois des soutiens, des alliés et un réconfort face aux épreuves que l'on affronte Alors quand ils disparaissent, le bouleversement est rarement mineur et remet en cause les repères auxquels nous nous étions habitués peu à peu. Peut-être même que cette disparition fait résonner en nous des événements antérieurs. En quoi la mort d’un animal de compagnie est-elle un événement majeur ? Peut-elle réveiller d’autres chagrins enfouis en nous ? Est-ce un deuil comme un autre ?

Invité.e.s

- Xavier De Moulins, présentateur du 19.45 sur M6 et écrivain. Auteur de Le petit chat est mort (Editions Flammarion)



- Emilie Devienne, coach "accréditée" et auteure

