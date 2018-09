publié le 18/09/2018 à 13:15

Un second souffle pour l'éthylotest anti-démarrage, jusque-là assez confidentiel. Un décret paru ce mardi 18 septembre prévoit de proposer cet appareil au moment des contrôles en bords de routes. Une expérimentation va être lancée dans six départements.



Concrètement, dès qu'un automobiliste sera contrôlé au-dessus de 0,8 grammes d'alcool dans le sang les agents verbalisations lui proposeront soit une suspension immédiate de son permis de conduire, soit de reprendre le volant mais en s'engageant à installer dans les 10 jours un éthylotest anti-démarrage.

L'alternative était déjà possible mais au moment de la convocation au tribunal, le juge pouvait décider la restitution du permis de conduire en échange de la pose d'un éthylotest anti-démarrage. Sauf que cela arrivait souvent trop tard et entre temps, le contrevenant faute de pouvoir conduire avait perdu son emploi.

Là, le dispositif sera proposé tout de suite dés le constat de l'infraction pour éviter à l'automobiliste de se retrouver au chômage ou d'être pénalisé dans ses activités quotidiennes.

