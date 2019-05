États-Unis : le 1er mai n'est pas le jour de la fête du travail

publié le 01/05/2019 à 05:41

Si la fête du travail a été fixée début mai, c’est pour commémorer un mouvement social qui a débuté à Chicago le 1er mai 1886, pour la journée de 8 heures. Un mouvement qui a dégénéré puisque 2 jours plus tard la police a tiré sur des manifestants et 2 ouvriers ont été tués. Et le lendemain le 4 mai une bombe a été jetée contre police, ce qui a déclenché des émeutes. 7 policiers tués, 4 manifestants, des dizaines de blessés, des centaines d’arrestations.



7 anarchistes ont ensuite été condamnés à mort. C’est un moment fort dans l’histoire dans l’histoire sociale américaine, il y a d’ailleurs un monument à Chicago en l’honneur des martyrs de Haymarket Square.

C’est ce qui est à l’origine de la journée internationale des travailleurs célébrée dans plusieurs dizaines de pays le 1er mai. Mais pas ici aux États-Unis, qui ont conservé la tradition, plus ancienne, du Labor Day, le premier lundi de septembre. Cela permet justement à beaucoup d’Américains qui n’ont pas beaucoup de congés de prendre un week-end prolongé.

Niveau de chômage très faible aux États-Unis

Le niveau de chômage est au plus faible depuis un demi siècle comme le répète Donald Trump. Et il aurait tort de ne pas le faire, les chiffres de l’emploi sont excellents. Autour de 3.8% de chômage et les salaires augmentent. Et cela devrait se prolonger, puisque les derniers chiffres de la croissance publiés il y a quelque jours sont encore bien meilleurs que prévu, le pays devrait dépasser les 3% de croissance cette année.



C’est assez remarquable, les États-Unis sont en croissance depuis bientôt 10 ans, depuis l’été 2009. Le chômage est en baisse depuis 2010. Même si Donald Trump a hérité d’une économie solide, avec les dérégulations, la réforme fiscale qui favorise les entreprises et les plus riches, il a redonné un coup de fouet. C’est son meilleur augment pour sa réélection l’an prochain.

Vrais emplois ou emplois précaires ?

Aux États-Unis, les allocations chômage sont moins généreuses qu’en France. Donc vous êtes fortement incités à reprendre un emploi, même s’il ne correspond pas à vos qualifications.



Et même cette économie qui carbure à plein régime, on constate aussi que le nombre d’américains qui sont obligés de cumuler plusieurs petits boulots est reparti à la hausse. Et parfois, malgré ces différents emplois, il ne peuvent pas obtenir une assurance santé ou mettre de l’argent de coté pour la retraite. C’est pour cela que les syndicats ici se battent pour obtenir un salaire minimum à 15 dollars de l’heure.



C’est le double du salaire minimum fédéral, mais certains états se sont engagés à arriver progressivement à 15 dollars, notamment la Californie et New York.