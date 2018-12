publié le 28/12/2018 à 16:15

"Quand vous avez de l'argent, vous pouvez tout vous permettre. Ici à Saint-Briac-sur-Mer, c'est bien ça le problème : ils ont de l'argent et sont dans la toute puissance". "Ils", ce sont certains riches propriétaires de villas situées sur la côté d'Emeraude, que dénonce Patrice Petitjean, président des Amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine (ACR 35). On compte notamment parmi eux la famille Forbes, dont sont issus l'ancien Secrétaire d'État américain John Kerry et l'ancien ministre de l'Environnement et ex-maire de la ville Brice Lalonde.



Pour Patrice Petitjean, ancien procureur, qu'on surnommait "Saint-Just" à l'époque où il était magistrat, "la loi doit être respectée" et "tous les gens qui ne la respectent pas sont des voyous".



Cette loi, c'est celle du 31 décembre 1976, qui fixe le principe d'une servitude de trois mètres sur les propriétés privées en bord de mer, afin que les randonneurs puissent y passer. En cas de mur ou d'obstacle sur le sentier, l'État peut prendre un arrêté pour assurer la continuité du cheminement. "Toutes les communes du littoral disposent d'un arrêté depuis les années 80 en Ille-et-Vilaine, sauf à Saint-Briac", affirme-t-il. Un arrêté avait bien été signé en 1982, mais a été annulé par le conseil d'État en 1988, pour vice de forme.

En 2015, un nouvel arrêté préfectoral a été pris en 2015, aussitôt attaqué par les riverains. Deux ans plus tard, il a été partiellement annulé par la justice administrative, pour vice de forme, sur 30 mètres de sentier.

Les travaux quasiment achevés malgré tout

Un appel est en cours. Mais, les recours n'étant pas suspensifs, l'État a déjà presque terminé les travaux sur la partie autorisée. Le mur d'une propriété a été percé et le sentier frôle le bord d'une piscine construite en bord de mer. "L'État avance méthodiquement et avec détermination", souligne David Harel, directeur adjoint à la mer et au littoral à la préfecture d'Ille-et-Vilaine.





Les propriétaires des belles villas en bord de mer multiplient, eux, les recours en référé, sans succès à ce jour. "Le sentier affectera le bien-être des habitants s'il rase leurs murs et ruine leur intimité. Ceux-là ne pourront s'empêcher d'y voir une confiscation", soutient ainsi Brice Lalonde, dans un message à l'AFP.



Concernant sa maison de famille, l'ancien ministre se dit "inquiet du risque terroriste" car "il sera assez facile de viser des membres de ma famille engagés dans l'action politique". Toute cette affaire est "sans doute" due à "l'acharnement nouveau de quelque association dont les dirigeants se sentent investis d'une mission sacrée", ajoute-t-il.

Oh la la quelle histoire! Quelle volée de bois vert. Ma famille est installée à Saint-Briac depuis cent ans. Je ne me suis jamais opposé au sentier du littoral. Je suis à coup sûr soucieux de la sécurité de l’ancien secrétaire d’Etat américain. Point. — Brice Lalonde (@bricelalonde) 26 décembre 2018