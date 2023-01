VIDÉO - États-Unis : à 4 ans, il mime des coups de feu avec une arme de poing

Polémique aux États-Unis. Même si le pays est profondément attaché au port d'armes, certaines images vont parfois trop loin et choquent une partie de l'opinion publique.

Selon nos confrères américains de CNN, le passage à la télévision le 14 janvier dernier d'un enfant visant un garçon âgé de 4 ans avec une arme de poing à la main, mimant des coups des feux. Les faits se sont déroulés à Beech Grove, dans l'État de l'Indiana, dans le centre-est des États-Unis. La séquence initiale a été diffusée dans une émission qui suit, jour après jour, le travail d'une équipe de policiers sur le terrain.

D'après les médias américains, l'arme portée par l'enfant est tout ce qu'il y a de plus réelle. Surtout, les habitants de l'immeuble sont passés tout près du drame, puisqu'à plusieurs reprises, il est possible de voir le jeune enfant "s'amuser" avec la gâchette de l'arme. La scène, assez courte, a néanmoins choqué l'une des habitantes de l'immeuble qui a contacté les forces de l'ordre.

Une fois que les policiers sont arrivés sur place, l'enfant était rentré chez lui. Seulement quelques minutes plus tard, les agents sont parvenus à retrouver le domicile du bambin et ont interrogé le père de l'enfant. En guise de défense, l'homme a d'abord tenté d'expliquer qu'il ne détenait aucune arme, et pour cause. Shane Osborne, le père de l'enfant de 4 ans, est connu des services de police et a l'interdiction de détenir une arme.

"Je suis mortifié par ce qu'il s'est passé"

Finalement, les policiers ont retrouvé une arme de poing de marque "Smith & Wesson", d'un calibre de 9 mm... et chargée de 15 cartouches. Accusé de négligences, le père - un homme de 45 ans - a argué qu'il dormait au moment des faits et qu'il était malade.

Dans un communiqué, publié après la diffusion de cette séquence, le maire de Beech Grove a fait part de son effroi. "Comme vous tous, je suis mortifié par ce qu'il s'est passé et je suis tellement reconnaissant que personne n'ait été blessé, en particulier le jeune enfant", a-t-il déclaré. La suite de l'enquête devra fixer, plus précisément, les responsabilités du père de famille.



Selon le cabinet d'avocats AzDefenders, pro armes, dans l'Indiana, il est nécessaire d'avoir un permis pour détenir une arme mais pas pour en acheter une. Aucune vérification des antécédents n'est réalisée. Par ailleurs, les citoyens de l'État peuvent porter de manière "visible" leurs armes. Enfin, il n'existe aucune restriction selon le type d'armes.

