VIDÉO - Élodie Poux : le Mois sans tabac expliqué aux enfants

Ce mercredi, Élodie Poux répond à la question de sa fille sur le mois sans tabac. Diagnostiquée Haut Potentiel Intellectuel par son père, qui l'admire pour son adresse lorsqu'il s'agit de viser la corbeille à linge sale, la petite fille s'est demandée : "Le Mois de novembre en France c'est le mois sans tabac. On peut s'inscrire et aller chercher un kit à la pharmacie et appeler des conseillers pour se faire aider. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce vraiment si dur d'arrêter de fumer ? Pourquoi on commence à fumer ? T'as pas une clope ?"

Après nous avoir appris qu'il fallait se laver les mains plusieurs fois par jour, et nous avoir fait découvrir qu'il fallait manger des légumes, l'État nous vient en aide pour arrêter de nous intoxiquer comme des quiches avec des sucettes à cancer qu'il a lui-même fabriquées. Grâce à cela, la moitié des fumeurs a déjà arrêté de fumer. Ce qui ne change pas grand-chose niveau pognon pour l'État, car un paquet de cigarettes coûte le double. Ils gagnent même un petit peu plus, ce qui leur permet de payer la campagne anti-tabac.

Pour t'aider, tu peux effectivement recevoir les appels intempestifs de conseillers, Caroline ou Christophe, dont l'accent trahit le fait que ces prénoms ne sont peut-être pas d'origine. Ils t'expliqueront que pour arrêter de fumer il faut aller marcher, boire un verre d'eau ou acheter des patchs à la pharmacie. Pharmacie partenaire de cette opération bien évidemment, qui en cas de cancer du poumon, te vendra également les médicaments correspondants.

