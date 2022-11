VIDÉO - Élodie Poux : les actions de militants écologistes expliquées aux enfants

Comme chaque mercredi, Élodie Poux répond à une question hautement complexe posée par sa fille, diagnostiquée à Haut Potentiel Intellectuel par elle-même. La question du jour est : "En ce moment, plein de gens jettent de la soupe sur les œuvres d'art, s'attachent à des décors de théâtre ou s'assoient sur l'autoroute pour manifester contre l'inaction climatique. Est-ce que ça a un impact ou si ça revient à faire une grève de la faim pour lutter contre l'anorexie ?"

En ce moment, les activistes sortent de leur tanière. Certes, ça fait parler dans les journaux. Mais est-ce que ça fait bouger Emmanuel Macron ? Je pense que non : les JO d'hiver auront toujours lieu en Arabie saoudite, les Chinois viennent de terminer une porcherie sur 26 étages et on est en tee-shirt en novembre.

Alors que faire ? Nourrir La Joconde avec de la soupe à la tomate ou manifester en pétant les vitres des magasins, tout le monde s'en fout. La fin de monde tel qu'on le connaît, tout le monde s'en fout. Car c'est seulement au pied du mur qu'on voit le mur.

