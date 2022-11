VIDÉO - Élodie Poux : 8 milliards d'êtres humains, un triste record expliqué aux enfants

Ce mercredi, Élodie Poux entame sa chronique en racontant aux enfants un épisode spécial de Oui-Oui : "Aujourd'hui Oui-Oui va se promener dans la forêt avec son papa, sa maman, son gilet par balles, sa trousse de secours…". Un clin d'œil aux accidents de chasse et une belle façon d'enchaîner sur la question du jour, à nouveau posée par sa fille qui est HPI, à "Haut potentiel incontinent" : "Je viens de lire dans mon Petit Figaro, la droite au galop, que ça y est, la population mondiale vient de passer la barre des 8 milliards d'habitants. Devons-nous agir face à cette croissance démographique hors du commun ? Comment agir ?"

Effectivement, ça y est, triste record, nous sommes 8 milliards, nous les humains. C'est comme une famille très nombreuse, avec des disputes, des fratricides, des alliances, des divorces. Le problème de cette famille c'est qu'il n'y a pas de chambres pour tout le monde et qu'une seule salle de bain. Les gens meurent plus tard qu'avant, et comme ils ont mangé des conservateurs toute leur vie, ils ne se décomposent même plus.

Alors à qui la faute ? Aux pays en voie de développement, où les femmes font ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire 12 gamins avant 30 ans ? Aux pays en voie de développement cérébral, où l'avortement est encore interdit ? Et que faire ? Là est la question. Arrêter de faire des enfants, le permis de procréer… l'anthropophagie ? En plus la surpopulation c'est pas le problème de la Terre, elle la vivrait très bien si on ne se comportait pas comme des abrutis. Le problème c'est la surconsommation des ressources naturelles, et la pollution.

