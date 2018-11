publié le 28/11/2018 à 09:42

Les annonces d'Emmanuel Macron suffiront-elles à apaiser les craintes des Français ? Dans un discours prononcé mardi 27 novembre le chef de l'État a annoncé vouloir moduler les taxes sur le carburant à l'aune des prix du marché afin de limiter l'effet sur le pouvoir d'achat. Invité de RTL pour commenter cette annonce, François Duseux, président de l'Union française des industries pétrolières (UFIP).



"C'est une approche gouvernementale où ils reverraient le prix de l'évolution du pétrole brut et ils ajusteraient les taxes", explicite le professionnel du secteur énergétique, qui note "trois choses très marquantes et positives" dans le discours d'Emmanuel Macron. Le fait que l'interdiction du fioul domestique ne soit plus évoquée, la modulation des taxes et la volonté d'une énergie "la moins chère possible".

Pour François Duseux, ces mesures, parfois critiquées comme étant "court-termistes", "vont devenir efficaces" car il y a une "volonté affichée de changement" par rapport aux précédents discours, poursuit le président de l'UFIP. L'opinion publique se ralliera-t-elle à cette vision ? Selon un sondage réalisé par Opinionway pour RTL, LCI et Le Figaro, seuls 22% des Français jugent que ces annonces seront suffisantes.