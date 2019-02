Comment se fixer des objectifs au quotidien ? Essayez la "to do list"

publié le 02/02/2019 à 15:15

Parce que dans une vie, il y a tellement de choses à faire, les "to do list" sont là pour nous aider. À la Petite épicerie à Paris, pas de courses mais des listes aussi pratiques qu'inattendues. Manon, vendeuse à la boutique en fait l’inventaire. "On en trouve de toutes sortes : il y a bien sûr les activités de la semaine mais aussi des choses un peu plus détaillées comme les repas et courses. Pour les mamans qui doivent s’organiser avec les biberons ou encore certaines plus rigolotes, comme la liste des choses à faire avant de mourir".



Noter les choses pour qu'elles soient plus concrètes, c’est un peu le rôle de ces listes, comme le constate Bilel, le responsable de la boutique. "Nos clients veulent revenir au format papier, se déconnecter de ce monde numérique". Des petits riens pour changer du quotidien, c'est le crédo de Powa, autrice de Mes 100 modèles bullet agenda.

"Mes 100 modèles bullet agenda", de Powa Crédit : M6info

Les trackers d'habitudes, un outil de développement personnel

Cette blogueuse est une adepte des bullet journal, des carnets pour mieux organiser sa vie et gagner en efficacité. À l'intérieur : agenda, prise de notes et...habits trackers, des traceurs d'habitudes. "C’est un outil de développement personnel pour mettre en place une bonne habitude ou l'arrêt d'une mauvaise habitude", explique-t-elle.

À réaliser soi-même, au mois ou à la semaine, pour faire le point sur les bonnes résolutions. Il suffit de cocher lorsque l'on a rempli son objectif. "Étirements le matin...Coucher 22h30...Vélo. Ça me permet d'avoir un visuel assez rapide. L'objectif n'est pas de se sentir coupable mais d'en prendre conscience et d'engager le changement. Se couper des réseaux sociaux par exemple, on voit bien que je n'ai pas réussi dans la semaine", concède-t-elle. La jeune femme en sourit. Cela lui donnera l'occasion de refaire un tracker d'habitudes.