publié le 23/11/2018 à 09:31

Casanières, casaniers, la presse féminine nous livre enfin l'alibi branché dont nous avions toujours secrètement rêvé nous autres misanthropes, pour décliner les invitations bidons auxquelles nous ne voulions pas nous rendre. Enfin nous allons pouvoir rester glander chez nous, dans un pyjama informe parce que nous ne traînerons pas, nous nesterons !



Les experts sont formels, le FOMO c'est fini, place au JOMO. Vous ne savez pas non plus ce que ça veut dire ? Ça me rassure ! FOMO, Fear Of Missing Out, où la peur de rater quelque chose, et JOMO, Joy Of Missing Out, donc la joie de rater ce fameux quelque chose que jusqu'alors nous ne voulions surtout pas rater.

En ces périodes d'augmentation du prix de l'essence et de baisse de nos revenus, on a perdu quand même 440€ par ans d'après l'observatoire français des conjonctures économiques. C'est donc bien commode de rester chez soi à ne pas dépenser. De là à dire qu'on nous vante le seul style de vie qu'on puisse encore s'offrir, il n'y a qu'un pas et c'est comme ça.