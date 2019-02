publié le 23/11/2018 à 07:56

Le bien-être numérique est le nouveau cheval de bataille de la Silicon Valley en cette année 2018. Après Apple, Facebook et Instagram, Google a commencé à déployer son application de déconnexion numérique "Digital Wellbeing" sur un certain nombre de smartphones Android 9 Pie.



Dévoilée à l'occasion de la conférence des développeurs Google I/O, l'application comprend plusieurs outils permettant de "rendre du temps aux utilisateurs", comme l'affirmait le patron de Google Sundar Pichai lors de sa présentation en mai. "Il y a une pression croissante qui pousse à répondre immédiatement. Nous avons l'occasion de faire mieux" et de passer de "la peur de manquer quelques chose" à "la joie de manquer quelque chose", soulignait-il alors.

Très graphique, "Bien-être numérique" se présente sous la forme d'un tableau de bord offrant une représentation complète de vos habitudes numériques. Elle donne à voir le temps passé sur chaque application, les notifications qu'elles génèrent et le nombre de fois que le smartphone a été déverrouillé chaque jour. Elle offre aussi la possibilité de définir une limite d'utilisation quotidienne, sous la forme d'un minuteur, pour chaque service. Et des options comme "Mode sommeil" et "Ne pas déranger" permettent de filtrer les notifications durant un laps de temps prédéfini.

Tous les smartphones ne peuvent cependant pas encore en profiter. La fonctionnalité est seulement proposée pour l'instant aux smartphones Pixel de Google et aux appareils Android One tournant sous Android 9 Pie, comme le HTC U11 Life, le Nokia 7 Plus, le Nokia 8 Sirocco, le Xiaomi Mi A2 ou le Motorola One. La liste des smartphones compatibles devrait s'allonger avec le temps, au fil de l'adoption d'Android 9 Pie par les différents constructeurs. Charge aux utilisateurs de modérer eux-mêmes leurs usages numériques d'ici là.

La déconnexion, nouvel argument marketing de la tech

La thématique du bien-être numérique s'est imposée récemment comme un argument marketing dans le paysage technologique. Ces derniers mois, de nombreuses voix se sont élevées dans l'industrie pour dénoncer les dérives de l'économie de l'attention et mettre en garde contre les effets néfastes de ses mécanismes d'addiction et de l'utilisation excessive des smartphones pour les utilisateurs, notamment les plus jeunes.



Face à la grogne, les entreprises du numérique ont peu à peu intégré l'aide à la déconnexion dans leurs communications officielles, promettant d'aider les utilisateurs à se libérer d'une addiction qu'elles ont elles-mêmes créée. Apple a lancé des outils similaires à ceux proposés par Google dans la dernière mise à jour du logiciel de l'iPhone fin septembre. Facebook et Instagram proposent une fonctionnalité équivalente depuis la fin de la semaine dernière.



Ces annonces s'inscrivent aussi dans un mouvement plus général visant à faire émerger l'idée d'une technologie plus responsable. Sous la pression des autorités américaines et européennes, qui leur reprochent leur manque de transparence en matière de modération des contenus sensibles ou dans l'exploitation des données personnelles, les géants du numérique donnent des gages sur la question de l'hyper-connexion, déplaçant le débat sur un sujet moins sensible que la perspective d'une régulation de l'industrie des nouvelles technologies.