VIDÉO - "Capital" : aides sociales, retraites... Le grand gaspillage

publié le 18/01/2021

Les projecteurs sont souvent braqués sur la fraude aux aides sociales. Pourtant, il existe un autre scandale moins connu dans le versement des aides : les prestations sociales non distribuées. Selon les aides, 30 à 70 % des enveloppes ne sont pas reversées aux Français. Et tous les organismes sont concernés : la Caisse d’allocations familiales, les caisses de retraite, l’Assurance maladie, Pôle Emploi.

Capital a donc décidé d'enquêter sur ce "grand gaspillage". L'émission diffusée sur M6 a notamment interrogé un ancien conseiller Pôle emploi, Yann Gaudin, licencié l'an dernier pour avoir aidé des demandeurs d'emploi à récupérer des indemnités chômage.

Dans son enquête, Capital s'est également penché sur les fraudes à la Sécurité sociale. Depuis des années, en France, les bénéficiaires de la Sécurité sociale sont plus nombreux que les personnes recensées par l’INSEE. La sécu verse donc des prestations sociales à des personnes qui n’existent pas… ou plus. Comment est-ce possible ?



