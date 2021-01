Kate Bush : qui a inspiré son classique "Wuthering Heights" ?

publié le 20/01/2021 à 06:26

Nous sommes le 6 janvier 1978. Les Britanniques découvrent, subjugués une jeune femme angélique, à la voix suraiguë, Kate Bush.

Rien qu'avec ces quelques notes de piano, on sent le vent dans l'herbe, la mer sous la falaise, la nature sauvage et envoutante. Comme Une vieille histoire. Voilà Wuthering Heights, une chanson hors norme comme tout ce que tisse cette sorcière du son, comme on la surnommera plus tard.



Kate Bush, c'est une exploratrice, toujours en quête de nouvelles sonorités et à seulement 20 ans, elle est déjà dans l'innovation avec ce titre. Qu'elle a écrit et composé quand elle en avait 16. Toute sa famille joue, avec la musique, d'une façon ou d'une autre. Et c'est par l'intermédiaire d'un copain de son frère que David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd, entend sa maquette. Il entend ce don, la magie de cette gamine, complètement inspirée. Maquette en poche, il fonce chez EMI et impose sa protégée.

Un titre inspiré par un roman d'Emily Brontë

La maison de disque sent l'énorme potentiel de Kate Bush mais aussi sa jeunesse et pendant 2 ans, l'artiste va faire les scènes des pubs pour apprendre. Elle entreprend aussi une longue formation à la danse et au mime. Arrivé en 1978, EMI veut un single avant de sortir l'album The Kick Inside.

Kate Bush parvient à forcer l'équipe pour Wuthering Heights qui n'est pas du tout le premier choix de la maison de disque. Ce titre lui vient d'un film dont elle n'a vu que la fin. Elle était toute petite mais Les Hauts de Hurlevent d'après Emily Brontë (puisque c'est de ça dont il s'agit) vont la hanter longtemps.

C'est dramatique, emprunt de passion et quelques années plus tard, Kate Bush traduit la lande, et cet amour tragique, avec cette chanson qui restera dans les annales. À plus d'un titre d'ailleurs : non seulement elle sera n°1 au Royaume-Uni mais elle deviendra aussi la première femme auteur-compositeur-interprète à devenir n°1. Ça ne s'était jamais vu. Un an plus tard, après le carton planétaire se son premier l'album, EMI a la bonne idée d'offrir un piano Steinway à l'artiste, histoire de dire que finalement, Wuthering Heights comme premier single, c'était pas si idiot.

