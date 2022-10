Philippe Caverivière : "Le musée Grévin a un côté ludique, souvent tu ne reconnais pas la star"

Philippe Caverivère consacre, mercredi 26 octobre, une grosse partie de sa chronique à l'actualité britannique et fait face au journaliste Philip Kyle, auteur de la première biographie en français de Charles III. Le chroniqueur livre une analyse assez personnelle au sujet du nouveau souverain, longtemps mal aimé des Anglais et des Français.

"Quand il a préféré Camilla à Diana, on n'a pas compris, on n'a pas adhéré au projet, on n'a pas vu la beauté intérieure de Camilla. Camilla a un physique moins immédiat", pense Philippe Caverivière. Ce dernier pense que Charles III aurait jeté son dévolu sur Corinne Masiero et non sur Sophie Marceau.

Le Royaume-Uni a son nouveau Premier ministre. Rishi Sunak a été choisi pour devenir le nouveau chef du gouvernement britannique à la place de Liz Truss. "Un Indien, avant, c'était une femme, juste avant, il y avait un gogol à chaussettes dépareillées, c'est vraiment le pays de l'inclusion la Grande-Bretagne."

De passage dans la capitale pour découvrir sa nouvelle statue au musée Grévin, Zinédine Zidane a déclaré qu'il fallait laisser la polémique de côté sur la Coupe du monde au Qatar. "Zizou, on dirait mon chat, il ne se mouille jamais, il ne peut pas dire du mal", juge le chroniqueur. Philippe Caverivière adresse aussi un petit tacle au musée Grévin. "C'est ludique, souvent, tu ne reconnais pas la star. Tu regardes une statue, tu hésites : c'est Zizou ou Jean-Pierre Coffe ?", remarque l'humoriste.

