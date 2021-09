Versailles : un lycée impose illégalement le passe sanitaire avant de faire marche arrière

"C'était une erreur", d'après cet établissement scolaire catholique. Le lycée privé Saint-Vincent de Paul, à Versailles (Yvelines), a demandé à ses enseignants et élèves de montrer leur passe sanitaire pour pourvoir accéder à la cantine et à la salle des professeurs. Pourtant, cette mesure sanitaire n'est pas obligatoire dans les établissements scolaire. La direction a fait ensuite marche arrière expliquant qu'elle craignait la naissance d'un cluster et quelle "voulait bien faire".

"En aucun cas, il n’est demandé aux établissements de recenser qui est vacciné ou non. Le statut vaccinal des personnels et des élèves relève du secret médical", a rappelé Sylvie Turowski, secrétaire nationale du Synep-CFE-CGC. C'est elle qui a alerté "les deux autorités de tutelle de l’établissement, le rectorat de Versailles et les instances diocésaines", détaille le Parisien.

La direction de l’enseignement catholique a de son côté reconnu "une erreur". Elle a assuré, mercredi 15 septembre, avoir envoyé un courrier rectificatif aux familles et aux professeurs. "Cet établissement est très exigu, c’est le plus petit lycée privé des Yvelines. La direction a eu peur d’un cluster", peut-on lire. Le lycée a par ailleurs confirmé que des salles supplémentaires vont être mises à disposition "pour que chacun puisse déjeuner".