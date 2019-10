Verbalisation routière : les fichiers des radars et des véhicules non-assurés reliés

publié le 16/10/2019 à 11:08

Les radars automatiques vont désormais pouvoir contrôler si l'automobiliste est bien assuré pour son véhicule. En France, on estime qu'environ 700.000 personnes conduisent sans assurance. Un phénomène en hausse qui coûte extrêmement cher, plus de 119 millions d'euros par an.

L'État s'attaque "enfin" à ces conducteurs, déclare Rémi Josseaume sur RTL, avocat spécialiste du droit routier, "enfin on va faire cette inter-connectivité entre les fichiers des radars avec le fichier des véhicules assurés." Selon lui, la mesure encore en phase pédagogique va "permettre aux Français de se réconcilier avec les radars automatiques."

Si le véhicule flashé par un radar de vitesse ou de feu rouge n'est pas assuré, "le titulaire de la carte grise recevra un avis de contravention, une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros pour la première fois", explique le spécialiste. "Si le véhicule est de nouveau flashé et de nouveau non assuré, la procédure sera réorientée dans le cadre d'une audience correctionnelle", précise-t-il.