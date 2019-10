Premier Rafale livré à l'Inde : comment sont fabriqués les appareils ?

publié le 08/10/2019 à 12:11

C'est en fin de matinée ce mardi 8 octobre, que le premier des 36 Rafale commandés par l'Inde va être livré. Une cérémonie aura même lieu pour l'occasion sur le site de production de Dassault aviation à Mérignac, à côté de Bordeaux. Nous avons obtenu exceptionnellement le droit d’entrer et de visiter le site de production du Rafale, dont l'atelier où est assemblé ce fleuron de l'industrie aéronautique française.

Rien n’est encore fabriqué. Les pièces arrivent des sites de production de Dassault Aviation partout en France. Tout est monté, ajusté, vérifié et revérifié. Dans cet atelier historique de 200 mètres de long au sol blanc, luisant, impeccable, éclairé par de larges verrières de toit, sept Rafale sont en cours de montage.

Emmanuel est le responsable de cette ligne de production : "C'est là où on va faire le mécano géant. Dès que le fuselage arrive de notre établissement d'Argenteuil, on va éclisser, c'est-à-dire assembler les voilures, la dérive, installer les moteurs", explique-t-il. "On va également assembler tout ce qui a dans le cockpit : écrans de visualisations, le cœur du système de navigation et d'attaque de l'avion, des capteurs, des radars", ajoute Emmanuel.

Un véritable exercice de précision pour obtenir un exemplaire de l'avion de combat multirôle français, dont 36 ont été commandés par New Delhi en 2016. Les 36 Rafale indiens seront stationnés sur les bases d'Ambala, à proximité du Cachemire et de la frontière pakistanaise, et d'Hasimara, dans le Bengale occidental.