Italie : une mosaïque romaine retrouvée intacte sous des vignes

Crédit : Handout / Superintendence of Fine Arts and Landscape of Verona, Rovigo and Vicenza / AFP

publié le 28/05/2020 à 22:35

C'est une incroyable découverte qu'on fait des archéologues italiens au nord de Vérone en Italie. Après des années de recherches, ils ont réussi à localiser une villa romaine et ont trouvé de magnifiques mosaïques, en excellent état, enterrées sous des vignes.

C'est dans un message publié sur Facebook, que la commune de Negrar di Valpolicella a annoncé cette découverte : "Après d'innombrables décennies de tentatives ratées, une partie du sol et des fondations de la Villa romaine située au nord de la capitale a été découverte", s'est réjouie la municipalité.

Les mosaïques retrouvées dateraient du 1er siècle après Jésus-Christ selon le journal local Corriere del Veneto. Il s'agit d'un véritable trésor. La villa quant à elle daterait, selon quotidien Corriere della sera, du IIIème siècle après JC.

Une finalité : "Rendre visitable ce trésor archéologique"

Comme le précise le message posté sur les réseaux sociaux, l'objectif est désormais clair : "identifier l'extension exacte et l'emplacement exact de l'ancienne construction". Mais la commune est consciente de la difficulté de la tâche et admet que "le résultat n'arrivera pas bientôt et qu'il faudra des ressources importantes".

Le but final de cette petite commune du nord de Vérone est de mettre à la lumière du jour ce trésor : "La supervision se raccordera avec les responsables de la région et la commune pour identifier les moyens les plus appropriés pour rendre disponible et visitable ce trésor archéologique caché depuis toujours sous nos pieds", a-t-elle précisé dans la communiqué.